Nuovo conto corrente online: canone e prelievi gratis per 12 mesi con ING

Sei alla ricerca di un nuovo conto corrente online sicuro e vantaggioso? Ti segnaliamo allora Conto Corrente Arancio, il conto online di ING con canone, prelievi e bonifici gratuiti per i primi 12 mesi scegliendo l'opzione Modulo Zero Vincoli. In più Modulo Zero Vincoli è gratuito anche dopo i primi 12 mesi: è sufficiente versare il proprio stipendio o pensione, oppure entrate mensili di almeno 1.000 euro. In alternativa, al termine del periodo promozionale il costo del canone passerà a 2 euro al mese. Puoi aprire il conto online in pochi minuti tramite lo SPID.

I vantaggi di aprire Conto Corrente Arancio

Conto Corrente Arancio è il conto corrente online che consente di gestire le spese di ogni giorno da computer e smartphone. È 100% digitale fin dall'apertura, sicuro perché occorre autorizzare tutte le operazioni, e a canone zero per dodici mesi con l'opzione Modulo Zero Vincoli.

Per il primo anno sono gratis anche i prelievi di contante con carta di debito in Italia e nel resto d'Europa, il modulo degli assegni, i bonifici SEPA fino a 50.000 euro, i MAV, i RAV, gli F24 e le ricariche telefoniche effettuate tramite il Servizio Clienti.

Inoltre, grazie all'ultima promozione in corso, aprendo anche Conto Arancio entro l'11 maggio si ottiene il 5% annuo lordo per 12 mesi sulle somme depositate. Gli unici due requisiti sono l'attivazione tramite bonifico sia del conto corrente che del conto deposito entro l'11 maggio, e l'accredito dello stipendio entro il 31 agosto.

L'apertura di Conto Corrente Arancio e Conto Arancio avviene online tramite questa pagina. Per velocizzare la procedura puoi usare lo SPID.

