Nuovo bug Google Docs: ecco cos'è e come evitarlo

Per un motivo ancora conosciuto, la specifica stringa di parole E. E. E. E. E. ("And. And. And. And. And.") sembra essere sufficiente per bloccare permanentemente una pagina di Google Docs a causa di un bug tecnico.

Le pagine di supporto di Google sono state tra le prime a notarlo poche ore fa. La prima che apparentemente ha scoperto questo bug insolito è stata Eliza Callahan. Tuttavia solo Pat Needham ha segnalato pubblicamente il bug; è lui che si affretta a sottolineare come la serie di cinque congiunzioni, separate da punti, distingua tra maiuscole e minuscole

Il forum di assistenza di Google Docs Editor è informato dell’accaduto dallo stesso Needham:

Ho provato solo in Google Chrome, con documenti provenienti da tre account Google separati (personale, G Suite Basic e uno di lavoro che potrebbe essere aziendale). Tutti e tre riscontrano lo stesso problema.

ha scritto l'utente.

I test confermano il bug di Google Docs

Più di una testata di settore è stata in grado di confermare il problema su un MacBook Pro 2019 da 16 pollici con Monteray 12.3.1 e Google Chrome 100.0.4896.127. Tutti sommariamente accolti dal "Qualcosa è andato storto" e dal suo simile "Incapacità di caricare il file". Ricaricare la pagina come richiesto non serve a nulla.

I tentativi di replicare il problema su Firefox 99.0.1 su un MacBook Pro, significativamente più vecchio e peggiore, con Big Sur 11.1 non hanno avuto successo, ma un intervistato sui forum di supporto di Google afferma di aver riscontrato lo stesso problema sulla stessa versione di FireFox.

Quello che sta succedendo esattamente qui rimane un mistero. Nonostante questo, il tamtam ha cercato di fare chiarezza su quella che è probabilmente una piccola, seppur divertente, svista tecnica.

Il modo in cui questo bug sia stato scoperto è di per sé un enigma, dato che raramente c'è motivo di impilare una sfilza di "E" l'una sull'altra in questo modo.

Il progetto Gutenberg non ha trovato istanze nel suo database, mentre una ricerca cursoria su Google Books ha prodotto almeno un esempio, apparentemente inteso a riprodurre l'effetto della balbuzie, sebbene soddisfi abbastanza i criteri di punteggiatura o maiuscole.

Cosa fare il caso di blocco?

L'utente Sauron Gorthaur suggerisce una possibile alternativa:

Per qualche motivo non si bloccano i documenti sui dispositivi mobili; quindi se hai perso uno dei tuoi documenti a causa di questo puoi ottenere l'app Documenti sul tuo telefono, eliminare la frase incriminata e ricaricare.

Il consiglio generale, almeno fino a quando Google non avrà una risposta su ciò che causa questo problema, potrebbe essere quello di disattivare i suggerimenti grammaticali accedendo a Strumenti; Ortografia e grammatica e deselezionando "Mostra suggerimenti grammaticali".