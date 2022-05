Firefox 100: arrivato il supporto al codev AV1

Il team di coder della fondazione Mozilla ha rilasciato la nuova stable release del browser del Panda Rosso. Firefox 100 introduce diverse innovazioni di rilievo che migliorano la user experience generale. Una delle novità più attese dalla community di utenti per tale versione è il supporto a AV1 (AOMedia Video 1), ovvero con il codec video royalty-free, sviluppato da un consorzio di società tech per pensionare VP9, diventato il punto di riferimento per quanto concerne lo streaming video online.

I developer di Firefox hanno scelto di adottare AV1 con ben 2 anni di ritardo rispetto ai principali rivali del settore. Le motivazioni di questo approccio non sono mai state chiarite da Mozilla, secondo alcuni mantainer della fondazione si è scelto di posticipare il tutto perché tale codec richiede un hardware moderno per funzionare al meglio. Dunque la sua introduzione avrebbe comportato parecchi problemi di prestazioni per il bacino di utenti Firefox, che all'epoca pare si affidasse ancora a computer non troppo recenti o senza schede video dedicate.

AV1 garantisce non solo ottime prestazioni ma dispone di un ratio di compressione dati del 30% superiore ai suoi concorrenti. Tale feature consente di risparmiare parecchia banda in download/upload, evitando dunque rallentamenti anche a chi non dispone di connessioni ad internet di ultima generazione.

Altra novità di rilievo presente in Firefox 100 è il supporto alle GTK overlay scrollbars. Finalmente anche gli utenti delle distribuzioni Linux avranno accesso a delle scrollbar più uniformi con il resto dell'ambiente grafico. Questa caratteristica non rivoluziona la UI (User Interface) del browser open source ma rende il tutto esteticamente più gradevole.

Sempre in Firefox 100 troviamo anche la gestione dei sottotitoli all'interno della modalità Picture-in-Picture. Quindi quando si riproduce un contenuto multimediale in formato PIP si potrà avere accesso ad una traduzione del parlato tramite la sottotitolazione.

Firefox 100 è disponibile per il download direttamente dal sito ufficiale di Mozilla. Gli utenti delle distribuzioni Linux possono scaricare l'installer precompilato oppure attendere che l'update arrivi nei repository.