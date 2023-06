Nuova VPN illimitata: solo 1,71 euro al mese con l'offerta estiva di AtlasVPN

In vista delle vacanze estive, è il momento di attivare una nuova VPN per poter assicurarsi una connessione illimitata, sicura e protetta. In questo momento, tra le tante opzioni disponibili sul mercato, la scelta migliore è rappresentata dall'offerta estiva di AtlasVPN. Il servizio, infatti, è disponibile in sconto fino all'85% con una spesa che si riduce ad appena 1,71 euro al mese puntando sul piano biennale con 3 mesi gratis.

La promozione in corso è disponibile direttamente tramite il sito ufficiale di AtlasVPN, accessibile tramite il link riportato qui di sotto.

AtlasVPN è la VPN illimitata da attivare in estate

Con AtlasVPN è possibile accedere ad un servizio completo che presenta le seguenti caratteristiche:

connessione senza limiti di banda e di traffico dati

connessione protetta dalla crittografia di livello militare e da una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento

e da una che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento possibilità di utilizzo della VPN con un numero illimitato di dispositivi

accesso ad un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare qualsiasi blocco geografico all'accesso ad un servizio web senza problemi

Si tratta, quindi, di una VPN completa e illimitata che consente agli utenti di poter sfruttare un servizio di alta qualità e, soprattutto, con elevati standard di sicurezza. La promozione in corso, inoltre, permette di ottenere un risparmio elevato andando a ridurre la spesa fino all'85%.

Con l'offerta estiva, AtlasVPN costa 1,71 euro al mese invece che 11,22 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. L'offerta prevede la fatturazione anticipata oltre alla garanzia "soddisfatti o rimborsati" esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione della promozione. Da notare che è possibile puntare anche sul piano annuale al costo di 3,07 euro al mese (in questo caso, però, non ci sono i 3 mesi gratis aggiuntivi).

Per attivare AtlasVPN è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

