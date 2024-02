Nuova PROMO PrivateVPN: VPN a soli 2,08€/mese

Vuoi una VPN affidabile e conveniente? Allora non lasciarti sfuggire la nuova offerta di PrivateVPN, che ha ottenuto un punteggio altissimo sul sito Trustpilot, con una media di 4,9 su 5, basata su migliaia di recensioni degli utenti.

La promozione che ti proponiamo è una vera occasione per attivare questo servizio. La VPN, infatti, costa solo 2,08 euro al mese se scegli l’abbonamento di 36 mesi.

Con l’offerta in corso, risparmi l’85% sul prezzo normale e hai una garanzia di rimborso di 30 giorni, valida soltanto per tutti i nuovi clienti. Per approfittare della promo, devi solo andare sul sito ufficiale di PrivateVPN, tramite il bottone che trovi qui sotto.

Perché scegliere PrivateVPN?

PrivateVPN è una VPN che ti offre molti vantaggi, tra cui:

la possibilità di accedere a siti web e app che sono bloccati in alcuni paesi, come Netflix, Spotify, Facebook e molti altri;

la protezione della tua connessione, grazie a una crittografia sicura dei tuoi dati e a una politica no log , che non tiene traccia delle tue attività online;

e a una , che non tiene traccia delle tue attività online; l’aumento della velocità di connessione, grazie all’ottimizzazione della tua banda disponibile.

PrivateVPN, inoltre, funziona su tutti i dispositivi, dandoti la possibilità di usare il servizio senza limiti. Puoi usarla contemporaneamente su un massimo di 10 dispositivi con un solo abbonamento, il che è molto conveniente. Inoltre è compatibile con tutti i principali sistemi operativi, come Windows, Mac, Android, iOS, Linux e Fire Stick2.

Devi soltanto installare l’app e potrai attivare la VPN subito dopo. L’attuale promo ti consente di sottoscrivere l’abbonamento di 36 mesi al prezzo di 2,08 euro al mese. Lo sconto è dell’85% Dovrai pagare anticipatamente, ma potrai farlo in 3 rate senza interessi con PayPal.

Infine, se il servizio non ti soddisfa, potrai usare la garanzia di rimborso, valida per 30 giorni dalla data di sottoscrizione. Non rinunciare a questa promozione, che durerà ancora per poche ore: clicca sul bottone qui sotto e abbonati!

