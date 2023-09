Nuova offerta Sky: hai Netflix, il Cinema e un buono Amazon da 50 euro

Ritorna la grande offerta Sky. Il pacchetto Intrattenimento Plus, che include Sky TV e Netflix, può essere tuo a 14,90 euro al mese per 18 mesi. Ma c'è di più: aggiungendo il Cinema puoi pagare 19,90 euro al mese invece di 34 euro e, per non farsi mancare niente, ricevi persino un buono Amazon da 50 euro da spendere come vuoi. Insomma, è il momento migliore per abbonarsi al meglio dell'intrattenimento televisivo e cinematografico.

Sky, Netflix e il Cinema a 19,90 euro: e un buono Amazon per completare

Sky TV ti offre una vasta gamma di spettacoli, serie TV e documentari, inclusi i famosi Sky Originals. Ma le sorprese non finiscono qui: con Netflix piano Standard, puoi goderti il meglio dei contenuti Netflix su due dispositivi contemporaneamente e in alta definizione (HD). È un'opportunità da non perdere per gli amanti delle serie TV e dei film.

Il Pacchetto Intrattenimento Plus ti permette di aggiungere il Cinema di Sky, che ti offre un ingresso esclusivo nel mondo delle grandi emozioni cinematografiche. Con la programmazione dei migliori film, avrai sempre a tua disposizione un vasto catalogo di titoli da guardare quando vuoi. Che tu sia un fan degli ultimi successi al cinema o di classici intramontabili, troverai sicuramente qualcosa che ti appassiona.

E come se non bastasse, con l'offerta Pacchetto Intrattenimento Plus riceverai un fantastico Buono Amazon.it da 50 euro. Questo significa che potrai fare shopping su Amazon e scegliere tra una vasta gamma di prodotti, dai libri agli elettronici, dai prodotti per la casa agli articoli di moda, tutto a spese di Sky.

Tutto questo è disponibile per te a soli 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi, anziché 34 euro al mese. È un'offerta incredibile che ti consente di avere tutto il meglio dell'intrattenimento senza svuotare il portafoglio. Non dovrai più scegliere tra Sky, Netflix e lo shopping su Amazon. Con il Pacchetto Intrattenimento Plus, hai tutto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.