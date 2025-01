Nuova offerta Iliad: 180 GB con minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese

Iliad è tra gli operatori di telefonia mobile che negli anni ha saputo conquistare la fiducia dei propri clienti proponendo offerte sempre molto vantaggiose, ma soprattutto con prezzi fissi e senza costi o commissioni extra. Anche l’ultima offerta mobile, Giga 180, prevede un’offerta che non cambia nel tempo, senza vincoli o costi nascosti e con tutti i servizi inclusi. La nuova offerta prevede 180 GB di traffico dati anche in 5G, con minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese per sempre. Attiva ora l’offerta scegliendo se mantenere il numero di telefono o attivare una nuova linea.

Con Iliad Giga 180 è tutto incluso

L’offerta Iliad Giga 180 è molto competitiva per la quantità di traffico dati messa a disposizione nel canone mensile. Con 180 Giga di traffico si può navigare in totale libertà in qualsiasi momento potendo guardare film, serie TV ed eventi in streaming, scaricare contenuti, consultare i social e utilizzare tutte le app e i servizi digitali con la massima velocità. Tra le particolarità dell’offerta, infatti, c’è anche la presenza del 5G incluso nel canone, senza costi aggiuntivi o limitazioni.

In questo modo la connessione sarà sempre veloce e più stabile, migliorando l’esperienza di navigazione online. Inclusi nel piano ci sono anche i minuti e gli SMS verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, 13 GB di traffico dati per il roaming e minuti e SMS illimitati quando si è in un Paese europeo.

Inoltre attivando Iliad Giga 180 si può ottenere anche lo sconto sul canone della fibra ottica per la casa con l’abbonamento mensile che passa da 25,99€ a 21,99€ per sempre. A rendere ancora più allettante la promozione è che la fibra di Iliad è tra le più veloci d’Italia e l’unica a sfruttare la tecnologia del Wi-Fi 7, attualmente lo standard più veloce, efficiente e sicuro per la connessione internet.

