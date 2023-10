Nuova Chromecast con Google TV e telecomando con ricerca vocale: non perderti la promo su Amazon

Trasforma la tua vecchia TV in un dispositivo Smart capace di connettersi ad internet e guardare in streaming qualsiasi tipo di contenuto. La nuova Chromecast con Google TV è diventato un potente concorrente di Roku e Apple TV grazie al suo design elegante, oltre al fatto che possiede anche Google Assistant integrato. Acquistalo su Amazon a soli 39,99€ .

Il Chromecast con Google TV 4K ha un prezzo simile a quello di Roku e Amazon Fire TV Sticks, ma ciò che lo distingue sono le capacità uniche che solo Google può offrire. Questo gadget si collega al televisore tramite HDMI e viene fornito con un piccolo controller. Nonostante richieda più energia di quanta ne possa fornire la connessione HDMI del televisore, include un cavo e una presa USB oltre all'uscita HDMI.

Il retro del telecomando di Google TV è arrotondato, mentre la parte superiore e inferiore sono curve, con un d-pad circolare nella parte superiore e otto scelte distinte nella riga inferiore, tra cui Indietro, Google Assistant, Casa, Muto, YouTube, Netflix, Batteria e Ingresso. L'interfaccia di Google TV non è rivoluzionaria, ma fa il suo dovere e Google l'ha potenziata migliorando l'esperienza d'uso. L'interfaccia è suddivisa in schede nella parte superiore, come Per te, Applicazioni e Libreria, e sotto ogni scheda sono presenti le miniature dei contenuti corrispondenti a quel menu.

Puoi anche collegare diversi account Google al dispositivo, il che è utile se più persone guardano show diversi. Approfitta ora dello sconto e acquistalo su Amazon e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

