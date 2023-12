NOW TV: con l'offerta di Natale è tuo a soli 5,99 euro per il primo mese

Sei ancora in tempo per fare o farti un ultimo graditissimo regalo di Natale perché il pass Sport di NOW TV è disponibile in offerta a soli 5,99 euro per il primo mese. Una fantastica occasione per passare le festività ad assistere ai tuoi eventi sportivi preferiti con la comodità di questa piattaforma streaming.

Cosa puoi guardare con il pass Sport di NOW TV

Durante il periodo natalizio, il calcio non si ferma mai su NOW TV. Immagina di poter seguire le gesta dei campioni di Serie A Tim, con ben 3 partite su 10 trasmesse in esclusiva, insieme a tutte le emozioni della Serie BKT e della Serie C NOW. E non dimentichiamoci del calcio internazionale: il tradizionale appuntamento del Boxing Day porterà in esclusiva le migliori sfide della Premier League direttamente sul tuo schermo.

Queste festività saranno poi illuminate dalle stelle del basket con l'NBA Xmas Day 23-24. Preparati a emozionarti con le straordinarie performance di LeBron James, Luka Doncic, Steph Curry, Giannis Antetokounmpo e molte altre superstar del parquet.

E poi, a partire dal 2024, attivando il Pass Sport, potrai goderti tutto il fascino del tennis femminile WTA e dei tornei ATP in streaming esclusivamente su NOW. Con copertura completa degli ATP Masters 1000, Wimbledon, ATP Finals, Davis Cup, ATP 250 e 500, Australian Open e Roland Garros grazie ai canali Eurosport, avrai accesso ai momenti più intensi e competitivi dell'anno.

Non farti sfuggire l'opportunità di rendere il Natale ancora più speciale: attiva subito l'abbonamento NOW TV a soli 5,99 euro per il primo mese e regalati un mondo di intrattenimento senza confini.

