NOW TV: come attivare Cinema ed Entertainment a 1 euro

Hai sempre desiderato accedere a un mondo di intrattenimento illimitato, ma a un prezzo accessibile? Ora hai la possibilità di farlo con l'incredibile promozione di NOW TV.

Solo fino al 30 giugno, puoi attivare il Pass Cinema ed Entertainment al costo di soli 1 euro per il primo mese invece di 14,99 euro. Non perdere questa straordinaria opportunità. Ti spieghiamo subito come fare.

NOW TV: come avere Cinema ed Entertainment a 1 euro

Registrarsi su NOW TV è semplice e veloce. Basta seguire pochi passaggi e sarai pronto a immergerti nell'intrattenimento che desideri:

Scegli il Pass NOW che meglio si adatta alle tue preferenze. In questo caso, il Pass Cinema ed Entertainment è quello che fa per te. Inserisci la tua e-mail e crea una password per il tuo account. Compila i tuoi dati personali e seleziona il metodo di pagamento che preferisci, tra carta di credito/prepagata o conto PayPal (tieni presente che non sono accettate carte di credito virtuali). Se hai un codice promozionale, inseriscilo durante la registrazione e sarà attivato al termine del processo.

Ora sei pronto per goderti l'esperienza di NOW TV dal tuo dispositivo preferito. Che tu sia a casa o in movimento, avrai accesso a una vasta gamma di dispositivi compatibili, tra cui NOW Smart Stick, Smart TV, console di gioco, Fire TV, Apple TV, PC, tablet e smartphone. Puoi associare fino a un massimo di 6 dispositivi e cambiarli ogni volta che vuoi. Inoltre, con il Pass Cinema ed Entertainment, puoi guardare i tuoi contenuti preferiti su due schermi contemporaneamente, per non perdere nemmeno un istante dell'azione.

Con il Pass Cinema ed Entertainment di NOW TV, avrai accesso a un mondo di intrattenimento senza limiti. Potrai immergerti nel grande cinema con oltre 1000 film on demand, goderti le serie TV e gli show di Sky, scoprire stagioni complete di serie disponibili on demand, esplorare le produzioni originali di Sky e tanto altro ancora.

Non dimentichiamo i documentari affascinanti su natura, scienza, storia e arte, oltre a una vasta selezione di programmi per bambini e ragazzi. Il tutto disponibile in alta definizione e su due schermi in contemporanea, per un'esperienza di visione coinvolgente.

E se dovessi cambiare idea, non preoccuparti: hai la flessibilità di disattivare il Pass quando desideri, purché tu lo faccia almeno 24 ore prima della scadenza del periodo di visione.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta: attiva il Pass Cinema ed Entertainment di NOW TV a soli 1 euro per il primo mese invece di 14,99 euro. Accedi a un universo di intrattenimento senza limiti, con film, serie TV, documentari e molto altro ancora.

