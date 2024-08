NOW Entertainment: scopri i nuovi show in arrivo e approfitta dell'offerta

Sta per partire una nuova grande stagione di intrattenimento con Sky e per accedervi puoi sfruttare anche il pass Entertainment di NOW, la piattaforma streaming dell'emittente che, a partire da 6,99 euro al mese, ti permette di accedere ai grandi show e alle serie TV direttamente dal tuo dispositivo preferito.

Cosa puoi avere con il pass Entertainment di NOW

Scegliendo il pass Entertainment di NOW puoi avere, a partire da 6,99 euro al mese, tutte le serie TV e gli show di Sky in diretta streaming su dispositivi come smart TV, PC, smartphone, tablet e console da gioco. La nuova stagione di X Factor, le nuove puntate di Cucine da Incubo, House of The Dragon e molto altro ancora.

Se vuoi aggiungere qualcosa di più puoi avere anche il pass Cinema, a partire da 9,99 euro al mese, con cui guardare in streaming e on-demand i film più attesi e famosi. Infine, ecco il pacchetto Premium che ti offre tutto questo con 2 visioni in contemporanea, on demand senza pubblicità e Audio Dolby Digital 5.1 a partire da 11,99 euro al mese.

Non ti resta che scegliere il pass che più si adatta alle tue preferenze: la nuova stagione di intrattenimento di NOW aspetta solo te.

