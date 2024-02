Novakid: l'opportunità gratuita per far imparare l'inglese ai tuoi bambini (4-12 anni)

Imparare la lingua inglese equivale ormai ad avere più possibilità in diversi campi, tra cui quello lavorativo. Invece di aspettare le scuole superiori, l’università o corsi di formazioni per farlo, perché non iniziare subito fin dalla tenera età?

Novakid, rinomata app per l’apprendimento dell’inglese, offre dei corsi per bambini tra i 4 e i 12 anni. In questo periodo, puoi prenota una lezione di prova gratuita. Devi soltanto creare un account, selezionare l'orario della lezione, confermare ed esplorare la piattaforma.

Novakid: corsi personalizzati e divertenti

Novakid è una piattaforma rivoluzionaria, perché consente ai bambini di imparare l'inglese con autentici madrelingua in modo semplice, veloce e divertente.

Ogni insegnante possiede un certificato internazionalmente come esperto insegnante di inglese, garantendo in questo modo un insegnamento di qualità.

Non è necessario che il bambino abbia già una conoscenza di base dell’inglese o non conosca affatto la lingua: Novakid accoglie tutti indistintamente. Ovviamente, ogni corso verrà pianificato in base al livello di conoscenza dei bambini.

Come dicevamo, Novakid offre una lezione di prova gratuita, così potrai valutare la qualità del corso. Poi, se decidi di continuare, otterrai uno sconto esclusivo del 15% riservato soltanto ai nostri lettori. Devi soltanto inserire durante la creazione dell’account il codice promo HTML15, valido fino al 30 giugno 2024.

Ricorda che optare per Novakid vuol dire investire nel futuro linguistico di tuo figlio/a. Ti consigliamo di approfittare subito della lezione di prova gratuita e, poi, dello sconto esclusivo. Se vuoi procedere, clicca sul bottone qui sotto!

