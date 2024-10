Notion sfida Gmail e Outlook con un servizio e-mail basato sull'AI

Notion, un popolare strumento di spazio di lavoro digitale con oltre 100 milioni di utenti, ha annunciato il suo ingresso nel mercato della posta elettronica. Ad oggi i servizi e-mail più popolari sono Gmail e Outlook. Sebbene entrambi ricevano costanti aggiornamenti, l’esperienza di base è rimasta sostanzialmente invariata per oltre un decennio. A questo proposito, Notion Email promette un'esperienza diversa dai principali competitor. Tale servizio sfrutta l'intelligenza artificiale ed è completamente personalizzabile. Notion presenta un design moderno, incentrato sulla velocità e sulla facilità d'uso. Supporterà funzionalità chiave come scorciatoie da tastiera e risposte rapide. La nuova funzionalità "Views" consentirà agli utenti di personalizzare la posta in arrivo in base ai propri flussi di lavoro. Ad esempio, è possibile attivare il filtro "Travel" per visualizzare tutte le e-mail relative ai viaggi e il filtro "Business" per le e-mail aziendali.

Notion: come funziona il nuovo servizio e-mail

Notion Email consentirà inoltre di organizzare le proprie caselle di posta con prompt. Ad esempio, è possibile usare usare prompt come "Etichetta tutte le email relative al design come importanti" per gestire, archiviare o creare bozze di e-mail automaticamente. La funzionalità di risposta automatica basata sull'intelligenza artificiale può gestire la pianificazione e i follow-up. Ad esempio, se qualcuno chiede informazioni sulla disponibilità per una riunione, l'intelligenza artificiale può controllare il calendario e rispondere automaticamente. Infine, l’AI consentirà agli utenti di inviare anche e-mail personalizzate a più destinatari rapidamente.

Notion Email non è ancora disponibile per l'anteprima pubblica, ma gli utenti possono iscriversi alla lista d’attesa. Si prevede che i servizio sarà disponibile all'inizio del 2025 per un gruppo iniziale di utenti. Al lancio, si integrerà con gli account Google e Gmail. Oltre all'esperienza web, nel 2025 tale servizio sarà disponibile anche su iPhone e Android. Con le sue funzionalità innovative e l'integrazione AI, Notion Email ha il potenziale per sconvolgere il mercato della posta elettronica e sfidare attori affermati come Gmail e Outlook.