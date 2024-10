Gmail: Google introduce migliorie alle schede riepilogative

Le schede riepilogative di Gmail forniscono informazioni utili su ordini e consegne. Queste si trovano nella parte superiore di un'e-mail e sono supportate nell'app per Android, iPhone e iPad. Recentemente, Google ha annunciato che sta apportando grandi miglioramenti a tale funzionalità in Gmail. Big G ha aggiornato l'interfaccia delle schede riepilogative e ora visualizza nuovi pulsanti di azione oltre alle informazioni precedentemente visualizzate. Esempi di pulsanti di azione includono "Ottieni indicazioni stradali", "Invita altri", "Monitora il pacco", "Check-in", "Ricordamelo" o "Segnala come pagato". Inoltre, le nuove schede riepilogative sono dinamiche, quindi gli utenti avranno sempre le informazioni più recenti a portata di mano.

Gmail: le principali categorie delle schede riepilogative

Le schede riepilogative aggiornate verranno visualizzate per determinate categorie di e-mail. In primis vi sono gli acquisti. Gli utenti potranno monitorare i pacchi, visualizzare i dettagli degli ordini e trovare facilmente ciò che hanno ordinato. L’altra categoria riguarda gli eventi. Sarà possibile visualizzare o aggiungere eventi futuri al calendario, invita altri o trovare facilmente le indicazioni stradali. Non mancano poi le fatture. Gli utenti potranno visualizzare e pagare le bollette, ricevere promemoria per pagare in seguito o aggiungere una data di scadenza in Google Tasks. Infine, le schede riepilogative funzioneranno anche con i viaggi. Sarà infatti possibile gestire le prenotazioni, effettuare il check-in per i voli e visualizzare importanti dettagli di viaggio come l'orario di check-out dell'hotel.

Oltre alle schede riepilogative nelle singole e-mail, Google annuncia la nuova sezione "In arrivo" nella parte superiore delle caselle di posta. Per ora, nella sezione "In arrivo" sono supportate solo le schede riepilogative degli acquisti. Questa nuova sezione visualizzerà tutte le schede riepilogative degli acquisti in una pila quando si hanno più e-mail relative a pacchi in consegna. Gli utenti possono espandere, ignorare o fare clic sulle schede per aprire l'e-mail correlata. Google sta distribuendo le schede riepilogative degli acquisti aggiornate alle singole e-mail su Android e iOS. Le schede riepilogative di eventi, fatture e viaggi e la funzionalità "In arrivo" saranno distribuite nei prossimi mesi. In futuro, è possibile aspettarsi tutte e quattro le categorie di schede nelle singole e-mail, nella sezione "In arrivo" e persino nella ricerca di Gmail. Con queste funzionalità, gli utenti possono accedere rapidamente ai dettagli chiave e agire senza dover cercare nelle loro caselle di posta.