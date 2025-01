Nothing Phone (2a) Plus si distingue dagli altri smartphone e ora è in forte sconto

Sei abituato a distinguerti e a non seguire la massa? Allora sono certo che sarai contento di sapere che c'è in sconto uno degli smartphone più unici di sempre. Sto parlando del bellissimo Nothing Phone (2a) Plus che ora su Amazon puoi acquistare a soli 385,15 euro, invece che 449 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 14% che porta il prezzo vicinissimo al minimo storico e risparmi ben 64 euro sul totale. Per questo smartphone non è per niente male. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 77,03 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Nothing Phone (2a) Plus non è uguale a niente e nessuno

Nothing Phone (2a) Plus è pensato per chi ama distinguersi e non fare le cose come tutti gli altri. Si vede subito infatti l'impronta diversa, sia esteticamente, dove presenta dei pattern che s'illuminano alle notifiche, sia internamente con'interfaccia particolare. Ovviamente il sistema operativo si basa su Android 14 per cui risulta comunque molto intuitivo.

Ha un display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco a 1.300 nit. Con il processore MediaTek Dimensity 7350 Pro, unito ai suoi 12 GB di RAM puoi smanettare senza problemi tra giochi e programmi pesanti. Ha un'ottima fotocamera posteriore con sensore da 50 MP per scatti eccellenti e una memoria interna da 256 GB che non si esaurisce facilmente.

Tutto questo oggi lo puoi avere a molto meno del suo prezzo, ragion per cui devi fare in fretta. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello Nothing Phone (2a) Plus a soli 385,15 euro, invece che 449 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.