Notebook WOZIFAN W5: da oggi OFFERTISSIMA su Amazon del 15%

Nell'epoca moderna è praticamente indispensabile avere sempre con sé un PC portatile, una regola per stare al passo con lavoro e studio nella vita frenetica di oggi, ma anche con le mansioni domestiche più comuni che ormai lo richiedono, e perché no, anche lo svago personale. Se sapete dove cercare, potrete anche acquistarne di buoni a prezzi davvero competitivi, come anche potete fare con questo Notebook WOZIFAN W5 in offerta. Questo si può rivelare il giusto compromesso per avere un buon PC a portata di mano, e riuscire a sbrigare ovunque le proprie attività, senza però sborsare ingenti quantità di soldi.

Da oggi infatti potrete aggiudicarvi in offerta su Amazon il notebook WOZIFAN W5 a soli 195,49€, con uno sconto pari al 15% e un risparmio per voi di circa 35,00€.

Notebook WOZIFAN W5: il PC portatile a basso prezzo

Questo portatile possiede una tastiera con layout italiano, uno schermo da 14 pollici, e un colore argentato. Si tratta di una macchina dotata di Windows 10 come sistema operativo, che con le prestazioni del processore Intel N4020 DUAL-CORE, offre una velocità senza pari.

Il notebook WOZIFAN W5 possiede una batteria da 5000 mAh, una scheda RAM da 6GB, una CPU Celeron N4020, un coprocessore grafico LP DDR4, e un peso totale di solo 1,36 chilogrammi. Lo schermo del computer può essere ruotato di 180 gradi, con risoluzione 1920x1080 Full HD.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.