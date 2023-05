Esteticamente, il look da notebook di alta fascia è assolutamente centrato. E questo è solo un valore aggiunto per il portatile da 15,6" di SGIN con Windows 11 e processore Intel Celeron N4020 fino a 2.8GHz. Altro suo punto a favore è il prezzo, perché oggi Amazon ti permette di acquistarlo a 219,99€, spedizione compresa. Ti consiglio di fare in fretta, perché lo sconto del 76% potrebbe avere breve durata.

Il notebook SGIN con Windows 11 al centro di una super promo Amazon: risparmia il 76%

Se in un notebook cerchi un macchina che svolga al meglio operazioni quotidiane di base come streaming, navigazione online, social media e Office, quello di SGIN potrebbe fare al caso tuo. Innanzitutto perché oggi lo puoi acquistare al giusto prezzo, ovvero solo 219,99 euro (ma perché scontato del 76%).

Ti parlo in modo specifico di "operazioni di base" perché la scheda tecnica non può consentire altro. Non è un top di gamma e qualche compromesso bisogna pur accettarlo.

Processore Intel Celeron N4020 (fino a 2.8GHz)

4GB di RAM DDR4

128GB di SSD (con possibili di espansione fino a 1TB)

Un vantaggio non indifferente è la possibilità di lanciarsi in Windows 11 fin da subito. L'ultima versione del sistema operativo di Microsoft è infatti versatile e soprattutto leggera.

E poi considera che a poco più di 200 euro porti a casa un notebook con display HD da 15,6 pollici, ampio trackpad e tastiera completa del tastierino numerico sulla destra. A proposito della tastiera, all'interno della confezione trovi anche una pellicola personalizzata così da avere anche il layout italiano. In termini di connettività, infine, ci sono tutte le porte di cui hai bisogno, il Wi-Fi dual-band (2.4/5 GHz) e il Bluetooth 4.2.

Il notebook SGIN con Windows 11 ti ha convinto? Aggiungilo subito al carrello e approfitta dello sconto Amazon del 76%, davvero imperdibile.

