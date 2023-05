La scelta di un notebook è dettata da diversi fattori, compreso quello economico. Oggi la scelta è vastissima e per fortuna non è più necessario spendere chissà quale cifra per portarsi a casa una macchina affidabile, in grado di gestire senza troppa fatica le attività digitali.

Se sei alla ricerca di una soluzione di gamma media e dunque dal prezzo non particolarmente alto, ti dico che su Amazon è scontato del 71% un portatile con Windows 11, processore Intel Core i5, display FHD da 14 pollici, 16GB di RAM e 1TB di archiviazione SSD. Il costo finale passa da 1.900€ a 550€ in pronta consegna. Sì, hai letto bene, ed è tutto merito dello sconto Amazon del 71%.

Amazon sconta del 71% il notebook Jumper con 16GB di RAM: il prezzo crolla!

Il notebook è dell'azienda Jumper, particolarmente attiva su Amazon e che, con una certa costanza, propone spesso sconti interessanti. Brand a parte, questa è una macchina perfetta per un uso quotidiano di base e anche qualcosa in più. Del resto parliamo di Windows 11, Intel Core i5 di decima generazione, 16GB di RAM, 1024GB di SSD, Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth 4.2 e un pannello IPS Full HD da 14 pollici.

Esteticamente è gradevole, lineare e senza ghirigori. La tastiera è ampia e i tasti sono ben distanziati tra loro. Presenti anche i tasti funzione per regolare la luminosità del display, il volume degli altoparlanti e così via. Sembra un mix tra un MacBook e un Chromebook, e il risultato è assolutamente promosso.

È un laptop sottile e leggero (pesa solo 1,25 Kg), quindi potrai portarlo in borsa o nello zaino senza avvertirne il peso: l'ideale per gli studenti e per coloro che, per motivi di lavoro, devono portare con sé il notebook. La batteria garantisce circa 8 ore di autonomia.

In termini di connettività non manca nulla: oltre al Bluetooth 4.2 e al Wi-Fi troviamo tre porte USB-A 3.0, una HDMI, una da 3,5mm, una Type-C e, infine, un lettore di microSD.

Lo sconto del 71% è davvero pazzesco ma potrebbe avere breve durata. Se non vuoi farti sfuggire questo affare dovresti quindi procedere in tempi rapidi: aggiungilo subito al carrello e completa l'acquisto a 550€ (anziché 1.900€).

