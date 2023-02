Notebook Medion E4251: ENORME SCONTO su Amazon per il PC portatile

Avere un PC con sé nell'epoca moderna è praticamente una regola: per lavoro, per studio, per viaggi in famiglia, per controllare le email in tutta serenità, e perché no, anche per svagarsi un pochino quando serve. Molto spesso però a frenarci è l'elevato prezzo dei macchinari in questione, che potrebbe provarci di tale comodità. Anche Medion è un'azienda che si destreggia nella creazione di PC portatili, e con il modello E4251 potreste avere un'occasione irripetibile su Amazon.

Infatti da oggi il Notebook Medion E4251 è disponibile in offerta su Amazon a soli 199,00€, e quindi con ben 130,00€ risparmiati per il vostro portafoglio!

Notebook Medion E4251: un portatile economico e pronto all'uso

Badare al vostro portafoglio senza rinunciare a un buon PC è possibile grazie a questo notebook: dispone di uno schermo da 14'' Full HD, pesa solamente 1.3 Kg, e le sue dimensioni sono pià che comode, ovvero 32,9 x 21,9 x 1,6.

Il Notebook Medion E4251 dispone di una CPU Intel Celeron N420, una scheda RAM da 4 GB, e una scheda grafica UHD Graphics 600. La velocità della CPU è di 2.8 GHz, mentre lo spazio disponibile su disco rigido è di 128 GB, che all'occorrenza potrete ampliare grazie ad HDD esterni. Il sistema operativo di base è Windows 10 Home in S mode, che potrete aggiornare gratuitamente a Windows 11 non appena disponibile.

