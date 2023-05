Chi pensa che HP realizzi solo notebook entry-level, si sbaglia di grosso. L'azienda statunitense mette la firma anche su macchine decisamente performanti, come il 15s-eq3030nl oggi scontato di ben 377,25€ su eBay. notebook con display da 15.6", processore AMD Ryzen 7, 16GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD.

Per completare l'acquisto a soli 522,74€ (anziché 900€) devi inserire il codice promozionale MAGGIO23EDAYS al momento di pagamento. Questo ti consente di ottenere uno sconto di 92,25€ che va ad aggiungersi a quello del 32% già visibile nella pagina del prodotto. Il notebook HP è venduto da Monclick Italia, venditore professionale nonché venditore autorizzato HP. Insomma, puoi andare sul sicuro.

La potenza del notebook HP con AMD Ryzen 7 ad un prezzo straordinario: approfitta degli sconti eDays 2023

Questo notebook fa parte della gamma HP 15s, pensata per offrire il giusto mix di prestazioni, portabilità e valore. Il 15s-eq3030nl non è un notebook di fascia alta né tantomeno un macchina da gaming (per quello ci sono i Victus), ma è perfetto svolgere attività quotidiane al massimo della velocità. Navigazione web, streaming, Office e così via, ma non ci sono dubbi sul fatto che possa regalarti soddisfazioni anche con software più "intensi", come AutoCAD, Photoshop e Premiere.

Del resto, in termini di specifiche tecniche, il modello HP 15s-eq3030nl vanta processore AMD Ryzen 7, ben 16GB di RAM e una capacità di archiviazione di 512GB su SSD. Sotto la scocca c'è anche una AMD Radeon Graphics, cosa che non guasta di certo. Il display è un Full HD (1920 x 1080p) da 15,6", la misura giusta per tutte le tue esigenze. Produttività e intrattenimento sempre al top.

Del notebook di HP oggi in super sconto su eBay posso dirti inoltre che è dotato di tutte le porte di cui hai bisogno, come USB-C, USB-A e HDMI. Il sistema operativo, poi, è Windows 11 Home. In termini di design, le cornici che abbracciano il display sono sottili (principalmente quelle laterali), la tastiera è completa (include anche il tastierino numerico sulla destra e i tasti funzione) e il trackpad è ampio, quindi puoi usarlo anche senza mouse quando sei in mobilità.

📢 Per completare l'acquisto a 522€ (anziché 900€) ricorda di inserire il codice promo MAGGIO23EDAYS al momento del check-out.

