Notebook Hp con Intel Core i7-1255U, RAM 16GB e SSD 512GB (-239€)

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione per avere un computer portatile molto potente e con un ottimo display a un prezzo decisamente vantaggioso. Corri su Amazon dunque e aggiungi al tuo carrello il Notebook Hp con Intel Core i7 a soli 659,99 euro, invece che 899 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Grazie questo sconto del 27% ora potrai risparmiare 239 euro sul totale. Ti porti a casa un computer portatile molto leggero, sottile, con una tastiera full size retroilluminata, un display bello grande e un super processore. E se preferisci puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Notebook Hp con i7: super portatile a prezzo shock

Per avere il Notebook Hp con queste specifiche dovresti spendere molto di più ma oggi puoi avvalerti di questa promozione straordinaria. Ti porti a casa un portatile davvero eccellente, dotato del potente processore Intel Core i7-1255U con scheda grafica integrata Intel Iris Xe. Possiede la bellezza di 16 GB di RAM DDR4 da 3200 Mhz e un SSD PCI express NVMe M.2 da 512 GB.

Gode di un ottimo display FHD da 15,6 pollici con risoluzione da 1920 x 1080 p antiriflesso con luminosità da 250 nits. È dotato di una tastiera full size con tasti ben distanziati e silenziosi per non perdere un colpo. Ha un peso di soli 1,69 kg e uno spessore di appena 1,79 cm risultando così molto maneggevole. Possiede due altoparlanti potenti, un ingresso HDMI per collegare un monitor esterno, una porta USB Type-C per alimentazione e video, e una porta USB Type-A per inserire pendrive, periferiche e controller.

Ci sarebbero tante altre cose da dire ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra potrebbero sparire da un momento all'altro. Quindi prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo Notebook Hp con Intel Core i7 a soli 659,99 euro, invece che 899 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.