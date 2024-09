Notebook HP con i5, 16GB di RAM e SSD da 512GB al 40% in MENO

Se stai cercando un computer portatile che sia performante senza dover spendere un capitale, allora sono certo che questa promozione fa proprio al caso tuo. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Notebook HP con i5 a soli 509,99 euro, invece che 849,99 euro.

Ebbene sì, forse potresti non visualizzarlo ma considera che sul prezzo originale c'è uno sconto del 40% che quindi ti fa risparmiare una cosa come 340 euro sul totale. Avrai per le mani un laptop spettacolare, con unno scomparto hardware eccellente a un prezzo molto più basso. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Notebook HP con Intel Core i5 a un prezzaccio

Ora che si ritorna a scuola avere questo Notebook HP velocizzerà e semplificherà notevolmente il tuo carico di studio e i tuoi progetti. Grazie al potente processore Intel Core i5 con 10 Core e 12 Thread, supportato dalla bellezza di 16 GB di RAM, riesce a regalare prestazioni davvero notevoli.

Monta poi un SSD da 512 GB che ti permetterà di archiviare tutto quello che vuoi senza fare sacrifici. È dotato inoltre del sistema operativo Windows 11 Home e gode di un'autonomia di oltre 7 ore senza l'alimentazione. Ha uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD da 1920 x 1080 p, tecnologia IPS antiriflesso e colori vividi. Possiede poi una tastiera retroilluminata con tasti ben distanziati e sensibili e un touch pad bello grande.

Non perdere tempo perché sicuramente a questo prezzo andrà a ruba e le unità disponibili non sono infinite. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Notebook HP con i5 a soli 509,99 euro, invece che 849,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.