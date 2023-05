Notebook HP G9 con SSD da 256 GB ad un prezzo FOLLE su eBay

Sei alla ricerca di un notebook che combinia potenza, efficienza e design? Il nuovo HP G9G9 da 15,6" potrebbe essere quello che stai cercando. Acquistalo ora su eBay a soli 379,00 euro.

Dotato di un processore Intel Core I3-1215U, questo notebook garantisce velocità e efficienza per qualsiasi tua task, e permette di gestire anche carichi pesanti rispetto alle normali attività quotidiane. Inoltre è presente una memoria RAM di 8 GB e un SSD da 256 GB, un altro fattore che assicura un'esperienza di utilizzo liscia come la seta.

Non pecca nemmeno lato video, dato che il suo display da 15,6" offre una visuale ampia e dettagliata. Che tu stia lavorando a un progetto, navigando in internet o guardando un film, puoi contare su una qualità d'immagine eccezionale.

Ma non è tutto perchè ha un design elegante e sottile, che lo rende facilmente trasportabile. Questo notebook è l'accessorio perfetto per i professionisti sempre in movimento o per gli studenti che necessitano di un dispositivo affidabile e potente. La connettività di questo notebook è un altro punto di forza. Ci sono una varietà di porte, tra cui USB 3.0 e HDMI tra le più importanti.

Questa versione nello specifico è quella "FREEDOS", questo significa che per farti risparmiare il venditore su Ebay ha deciso di non installare un sistema operativo sul terminale. Questo comporta una diminuzione sensibile del prezzo. Una volta arrivato il PC infatti, bisognerà utilizzare un dispositivo USB per poter configurare il S.O. desiderato. Si consiglia l'utilizzo di Windows 10 o 11. Acquistalo ora su eBay approfittando dello sconto incredibile.

