Notebook HP da 15,6 pollici con Ryzen 3 e Windows 11 tuo a soli 379€

Vuoi un computer portatile che sia performante ma non costi troppo? Allora ho scovato l'offerta perfetta per te. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello di Amazon il Notebook HP da 15,6 pollici con AMD Ryzen 3 a soli 379,99 euro, invece che 468,94 euro.

Ora c'è dunque uno sconto del 19% che ti fa risparmiare circa 89 euro sul totale. Non è per niente male per ciò che puoi ottenere. Siamo di fronte a un ottimo computer portatile, con uno scomparto hardware di tutto rispetto e con un fantastico display. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 76 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Notebook HP potente e ora a un prezzo conveniente

Sicuramente trovare un computer portatile con le prestazioni che ha questo Notebook HP a questo prezzo non è per nulla semplice. Ecco perché si tratta di una promozione da non perdere. Grazie al suo potente processore AMD Ryzen 3 5300U con 4 Core, 8 Thread e frequenza massima di 3,8 GHz, regala ottime performance.

Gode di 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. Inoltre possiede un bellissimo e generoso display da 15,6 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p, antiriflesso e con bassissima emissione di luce blu. Ha una batteria che ti permette di usarlo per oltre 9 ore senza alimentazione e monta il sistema operativo Windows 11. La tastiera retroilluminata offre una digitazione veloce, fluida e poco rumorosa.

Sicuramente a una cifra così bassa lo vorranno tutti e quindi devi battere la concorrenza. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Notebook HP da 15,6 pollici con AMD Ryzen 3 a soli 379,99 euro, invece che 468,94 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.