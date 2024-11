Notebook Acer con i5, 24GB di RAM e SSD da 512GB a un prezzaccio

Se fai presto oggi puoi mettere le mani su un computer portatile eccezionale a una cifra molto inferiore rispetto a quella che dovresti spendere. Dunque non perdere tempo, vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello il Notebook Acer con i5 a soli 444 euro, invece che 489 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale NOVEMBRE24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto del 10% su un prezzo già non altissimo in partenza, per un risparmio notevole. Ma non è finita qui. Se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 163 euro al mese per 3 mesi senza interessi, con Klarna.

Notebook Acer con i5: potente e al giusto prezzo

Il rapporto qualità prezzo di questo Notebook Acer ora è davvero molto allettante, difficile trovare di meglio. Grazie al suo potente processore Intel Core i5 di 12a generazione potrai fare di tutto. E a supporto ci sono ben 24 GB di RAM che spingono prepotentemente sull'acceleratore. Ha un peso di soli 1,78 Kg e uno spessore di appena 1,99 cm, per cui risulta anche leggero e maneggevole. Ha una tastiera retroilluminata con tastierino numerico e touchpad molto sensibile.

Come spazio di archiviazione c'è un SSD da 512 GB e quindi non avrai nessun problema di memoria. La scheda grafica Intel Iris Xe ti permette di far girare diversi giochi, senza troppe pretese. E potrai vedere tutto nel generoso display da 15,6 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p e pannello IPS che garantisce una visione ottima da qualunque angolazione.

Fai alla svelta perché un'offerta del genere non può durare tanto tempo. Quindi fiondati su eBay e acquista il tuo Notebook Acer con i5 a soli 444 euro, invece che 489 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale NOVEMBRE24 al momento del pagamento. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.