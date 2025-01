Notebook da 16,1 pollici con AMD Ryzen 7 e 16GB di RAM (-100€)

Devi acquistare un computer portatile ma non vuoi spendere cifre esagerate? È da un po' che giri su diversi e-commerce per trovare l'offerta giusta ma non ci sei ancora riuscito? Allora lascia che ti aiuti segnalandoti questa ottima promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo notebook da 16,1 pollici con AMD Ryzen 7 a soli 459,96 euro, anziché 559,96 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto straordinario che ti fa risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Ti porti a casa un computer che potrai utilizzare addirittura per diversi giochi. E se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Notebook super potente a prezzo vantaggioso

Il rapporto qualità prezzo di questo notebook è davvero eccezionale e difficilmente riuscirai a trovare qualcosa di migliore. Partiamo subito dalle prestazioni. Grazie al suo potente processore AMD Ryzen 7 5825U con 8 Core e 16 Thread, e i suoi 16 GB di RAM DDR3, garantisce performance straordinarie.

Gode di un SSD M.2 da 512 GB e supporta l'espansione della memoria con una scheda TF fino a 128 GB. È dotato di un bellissimo display da 16,1 pollici con una risoluzione FHD 1920 x 1080 p e una cornice sottile di appena 7 mm. Pesa solo 1,8 kg e ha una bellissima tastiera retroilluminata con tastierino numerico e touch pad integrato. Monta una super batteria in grado di durare per tutto il giorno, la WiFi 6 per Internet veloce e la tecnologia Bluetooth 5.2 per connettere dispositivi come cuffie e controller wireless.

Una promozione da non perdere assolutamente. Però devi fare in fretta perché questi sconti scadono sempre in poco tempo. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo notebook da 16,1 pollici con AMD Ryzen 7 a soli 459,96 euro, anziché 559,96 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.