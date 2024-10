Norton: 66% di sconto su antivirus e VPN senza limiti (piano Advanced)

Se stai prendendo in seria considerazione la possibilità di affidarti a una soluzione completa per la sicurezza e la privacy online, una delle migliori scelte è quella offerta da Norton, azienda leader nel campo della sicurezza informatica. Il riferimento è ai nuovi piani Norton 360, grazie ai quali è possibile ottenere dispositivi più sicuri e una maggiore privacy quando si è connessi alla rete.

In questi giorni Norton 360 Advanced, il piano più completo della nuova suite di Norton, è in promozione a 44,99 euro per un anno, l'equivalente di 3,75 euro al mese, grazie al 66% di sconto rispetto al prezzo di listino. In più, la promo prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni.

12 mesi di Norton 360 Advanced in offerta a meno di 4 euro al mese

Sono diverse le funzionalità incluse nel pacchetto Advanced di Norton 360. A partire dalla protezione antivirus in tempo reale, in grado di offrire una difesa contro le minacce online esistenti e quelle nuove, al fine di salvaguardare le informazioni riservate quando si effettua l'accesso alla rete Internet.

Insieme all'antivirus pluripremiato di Norton è possibile fare affidamento su Secure VPN, un servizio di rete privata virtuale illimitato. Si tratta di un'opzione molto comoda per navigare in completo anonimato e con una maggiore sicurezza, senza correre il rischio di essere tracciati durante le proprie attività sul web.

Un altro servizio incluso nella soluzione all-in-one di Norton è il backup del PC nel cloud. Attraverso questo sistema, ogni utente può conservare al sicuro i file e documenti presenti sul computer. È una sorta di misura preventiva contro l'eventuale perdita di dati dovuta a furti del PC, errori del disco o attacchi ransomware.

Maggiori informazioni sull'offerta in corso a questa pagina dedicata del sito italiano di Norton.

