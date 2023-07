Norton 360: sicurezza al top e VPN inclusa, ora a prezzo ridotto

Per proteggere i propri dispositivi (smartphone, tablet e soprattutto PC) durante l'uso di Internet, garantendosi anche la massima privacy, è fondamentale poter contare sugli strumenti giusti. Questi strumenti sono racchiusi nella suite di sicurezza Norton 360 che mette a disposizione una protezione multi-livello per i dati e i dispositivi dei suoi utenti.

Con Norton 360, infatti, è possibile accedere ad un sistema antivirus in grado di rilevare e bloccare in tempo reale le minacce informatiche. In più, c'è una VPN illimitata, con possibilità di scegliere il server di connessione e, quindi, di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese. La combinazione di questi due elementi consente di ottenere sicurezza e privacy su tutti i propri dispositivi.

Attualmente, inoltre, Norton 360 è in offerta con uno sconto fino al 65%. L'offerta prevede la possibilità di attivare Norton 360 Deluxe al prezzo scontato di 34,99 euro con protezione estesa a 5 dispositivi. C'è poi la versione Premium, che costa 44,99 euro, per proteggere fino a 10 dispositivi. Tutte le versioni della suite sono disponibili tramite il sito ufficiale di Norton linkato qui di sotto.

Quale versione scegliere di Norton 360?

Norton 360 è disponibile in diverse versioni. Oltre alle già citate Deluxe e Premium, infatti, c'è la versione Standard che protegge un unico dispositivo, con un costo di 29,99 euro. In linea di massima, per contare sull'antivirus e la VPN di Norton, conviene valutare il numero di dispositivi da proteggere:

per un singolo utente conviene puntare sul piano Deluxe : 5 dispositivi sono più che sufficienti in questo caso

conviene puntare sul piano : 5 dispositivi sono più che sufficienti in questo caso per una famiglia può essere più conveniente il piano Premium: in questo caso è possibile tutti e 10 gli slot di protezione

I software di Norton 360 sono disponibili sia su computer (Windows e macOS) che su smartphone e tablet Android oltre che su iPhone e iPad. Per accedere all'offerta giusta è possibile scegliere il link qui di sotto.

