Norton 360 Advanced: il pacchetto di sicurezza più completo con il 70% di sconto

Proteggere la tua vita digitale è essenziale, e con Norton 360 Advanced puoi farlo in modo completo e senza compromessi. Questo piano include una suite di strumenti progettati per proteggerti da ogni minaccia online, unendo potenza, affidabilità e convenienza.

Oggi, grazie a una promozione imperdibile, puoi attivarlo a soli 3,33€ al mese per il piano annuale, con uno sconto del 70%. Un’opportunità straordinaria per ottenere la massima sicurezza a un costo imbattibile: andiamo a scoprire nel dettaglio le sue funzionalità.

Perché scegliere Norton 360 Advanced

Norton 360 Advanced non è un semplice antivirus: è una piattaforma integrata che combina tecnologie avanzate per proteggere i tuoi dispositivi, la tua privacy e i tuoi dati sensibili.

Tra le sue funzionalità principali trovi:

Antivirus potente in tempo reale : rileva e blocca malware, ransomware e altre minacce online prima che possano danneggiare i tuoi dispositivi;

: rileva e blocca malware, ransomware e altre minacce online prima che possano danneggiare i tuoi dispositivi; VPN illimitata : permette di navigare in completa sicurezza e anonimato, proteggendo i tuoi dati anche su reti Wi-Fi pubbliche;

: permette di navigare in completa sicurezza e anonimato, proteggendo i tuoi dati anche su reti Wi-Fi pubbliche; Password manager: gestisce le tue credenziali in modo sicuro, creando password robuste e memorizzandole in un’unica piattaforma.

Ma c’è di più: Norton 360 Advanced offre anche strumenti aggiuntivi che migliorano la tua sicurezza digitale. Uno di questi è il Dark web monitoring, che monitora il web oscuro per rilevare eventuali compromissioni dei tuoi dati personali. E poi c'è il Parental control, con cui puoi prroteggere i tuoi figli online con strumenti per il monitoraggio e il controllo dei contenuti a cui accedono.

Con Norton 360 Advanced puoi coprire fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Per questo motivo è la soluzione ideale per famiglie o utenti con un’ampia gamma di dispositivi.

Con l'offerta attuale, puoi ottenere Norton 360 Advanced a soli 3,33€ al mese, risparmiando il 70% sul prezzo originale. Non perdere questa occasione per garantire la massima protezione alla tua vita digitale: visita il sito ufficiale di Norton, attiva il piano e scopri come questo software all’avanguardia può offrirti la tranquillità che meriti.

