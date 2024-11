Norton 360 Advanced: antivirus fino a 10 dispositivi a meno di 4€/mese

Norton 360 Advanced è uno dei migliori antivirus online per chi cerca una protezione completa e accessibile. Con un’offerta che prevede uno sconto del 66% per il primo anno, è possibile usufruire di questo software a meno di 4€ al mese. Questo piano include una vasta gamma di strumenti di sicurezza, come l'antivirus contro le minacce web, un gestore di password, il monitoraggio del dark web e una VPN. Il tutto è studiato per proteggere fino a 10 dispositivi, garantendo sicurezza e privacy per te e la tua famiglia.

Perchè Norton 360 Advanced è tra i migliori antivirus?

Il motivo è presto detto: per le sue ottime funzionalità. Le abbiamo sintetizzate così da avere un quadro chiaro di cosa offre Norton 360 Advanced.

Protezione antivirus e web : fornisce un avanzato sistema antivirus capace di rilevare e bloccare minacce come malware, ransomware e phishing. La protezione in tempo reale garantisce la sicurezza delle tue attività online, prevenendo attacchi prima che possano colpire i tuoi dispositivi;

: fornisce un avanzato sistema antivirus capace di rilevare e bloccare minacce come malware, ransomware e phishing. La protezione in tempo reale garantisce la sicurezza delle tue attività online, prevenendo attacchi prima che possano colpire i tuoi dispositivi; Password manager : la gestione delle password diventa semplice e sicura con il password manager integrato, che permette di memorizzare, generare e gestire in modo sicuro tutte le tue credenziali, riducendo il rischio di furti di identità e rendendo i tuoi accessi più rapidi e pratici;

: la gestione delle password diventa semplice e sicura con il password manager integrato, che permette di memorizzare, generare e gestire in modo sicuro tutte le tue credenziali, riducendo il rischio di furti di identità e rendendo i tuoi accessi più rapidi e pratici; Dark web monitoring : Norton 360 Advanced monitora costantemente il dark web per verificare che i tuoi dati personali, come email e informazioni finanziarie, non siano a rischio. In caso di compromissione, verrai avvisato prontamente, consentendoti di intervenire tempestivamente per proteggere la tua identità digitale;

: Norton 360 Advanced monitora costantemente il dark web per verificare che i tuoi dati personali, come email e informazioni finanziarie, non siano a rischio. In caso di compromissione, verrai avvisato prontamente, consentendoti di intervenire tempestivamente per proteggere la tua identità digitale; VPN integrata : per proteggere la tua privacy e mantenere al sicuro le tue connessioni Wi-Fi, Norton 360 Advanced include una VPN che cripta i tuoi dati, anche su reti pubbliche. Questo strumento ti permette di navigare in modo sicuro e anonimo, proteggendo la tua posizione e le tue informazioni personali;

: per proteggere la tua privacy e mantenere al sicuro le tue connessioni Wi-Fi, Norton 360 Advanced include una VPN che cripta i tuoi dati, anche su reti pubbliche. Questo strumento ti permette di navigare in modo sicuro e anonimo, proteggendo la tua posizione e le tue informazioni personali; Sicurezza multi-dispositivo: grazie alla possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi, è ideale per famiglie e piccoli gruppi. Questo pacchetto offre una sicurezza su misura per ogni dispositivo, inclusi computer, smartphone e tablet, fornendo un controllo centralizzato su tutte le attività di protezione.

