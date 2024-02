NordVPN Ultra: sicurezza premium al 67% di sconto

Tra i tanti servizi VPN, NordVPN è forse il più conosciuto e utilizzato, scelto anche dagli esperti che lavorano nel campo dell’IT per garantire una navigazione sicura e privata. Questo perché è una soluzione affidabile che riesce a proteggere i tuoi dati e la tua identità digitale. Con una varietà di piani disponibili trovare quello che meglio si adatta alle tue esigenze è molto facile, e al momento sono tutti in sconto.

NordVPN: scegli il piano Ultra per avere accesso a tutte le funzioni

NordVPN ha tante soluzioni, tra cui spicca l’opzione Ultra. Questa configurazione non solo ti assicura una navigazione protetta da una VPN ad alta velocità, ma include anche strumenti anti-malware, un blocco efficace di tracker e annunci pubblicitari, un gestore di password multipiattaforma, uno scanner per violazioni dei dati e ben 1TB di spazio di archiviazione cloud. In più, questo è l’unico piano con lo strumento di cancellazione dei dati personali, con cui puoi rimuovere le informazioni che ti riguardano dai database aziendali e dai siti di ricerca delle persone Secondo noi questo è il piano ideale per i professionisti del web che non vogliono compromessi in termini di sicurezza e funzionalità.

Attualmente, NordVPN propone un'offerta imperdibile sul piano biennale Ultra, con ulteriori 3 mesi gratuiti, a soli 7,59 € al mese, grazie a uno sconto eccezionale del 67%. Per attivare questo piano basta visitare il sito ufficiale utilizzando il pulsante qui sotto, cliccare su “Abbonati a NordVPN”, creare un account e completare la registrazione pagando l’importo richiesto. E se non sei soddisfatto hai la possibilità di ottenere il rimborso entro 30 giorni.

Scegliere NordVPN significa affidarsi a uno strumento che ti consente di navigare senza preoccupazioni. Non perdere l’occasione e approfitta degli sconti, visita il sito e inizia a proteggere sul serio la tua privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.