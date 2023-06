NordVPN conviene ancora di più: prezzo ridotto a 3,99 €/mese

L'offerta estiva di NordVPN rende ancora più conveniente l'attivazione di quella che è considerata come la migliore VPN sul mercato. In questo momento, infatti, il servizio è disponibile con uno sconto fino al 63% puntando sul piano biennale. Con una spesa a partire da 3,99 euro al mese è, quindi, possibile accedere ad una VPN illimitata, sicura e facile da utilizzare. In aggiunta, è possibile arricchire l'offerta con il password manager e 1 TB in cloud sicuro.

Per verificare le opzioni disponibili e attivare uno dei piani di NordVPN è possibile accedere al sito ufficiale tramite il link qui di sotto.

L'offerta di NordVPN conviene ancora di più

Scegliere il Piano 2 anni di NordVPN è la mossa giusta per attivare una VPN illimitata con una spesa ridotta. In questo momento, è possibile puntare su tre diverse opzioni:

Standard : accesso alla VPN illimitata al costo di 3,99 euro al mese invece che 12,99 euro al mese

: accesso alla VPN illimitata al costo di invece che 12,99 euro al mese Plus : accesso alla VPN illimitata oltre che al password manager al costo di 4,99 euro al mese invece che 13,99 euro al mese

: accesso alla VPN illimitata oltre che al password manager al costo di invece che 13,99 euro al mese Completo: accesso alla VPN illimitata, al password manager e ad 1 TB in cloud protetto dalla crittografia al costo di 5,99 euro al mese invece di 14,99 euro al mese

Tutte le offerte proposte prevedono l'attivazione del piano biennale con una sottoscrizione della durata di 24 mesi e con pagamento in fatturazione anticipata (è possibile pagare in 3 rate scegliendo PayPal). Da notare, inoltre, che su tutti e tre i piani di NordVPN è disponibile una Garanzia di rimborso di 30 giorni che permette di ottenere un rimborso integrale della spesa sostenuta. La VPN è sempre illimitata, protetta dalla crittografia e da una politica no log.

L'offerta proposta da Nord VPN è valida solo per un breve periodo di tempo. Per attivare la promozione, quindi, è necessario accedere al sito ufficiale qui di seguito, per poi scegliere il piano da attivare e iniziare subito ad utilizzare tutti i vantaggi messi a disposizione dal servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.