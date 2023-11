NordVPN anticipa il Black Friday: sconto del 69% e 3 mesi extra

L'attesissimo Black Friday è alle porte e NordVPN, il leader di mercato nel settore della sicurezza online, non delude le aspettative. Con un incredibile sconto del 69% sul piano biennale, il cui prezzo crolla a soli 2,99 euro al mese, oltre a tre mesi extra inclusi nell'offerta, proteggere la propria privacy online non è mai stato così conveniente.

Le funzionalità di NordVPN che ti piaceranno

NordVPN offre una serie di vantaggi che la pongono al di sopra della concorrenza. Non solo, quindi, connessione Internet crittografata e indirizzo IP nascosto, che garantiscono una navigazione sicura e privata, ma anche diverse funzionalità che ti piaceranno:

Streaming ininterrotto: goditi i tuoi contenuti preferiti senza rallentamenti o interruzioni su tutti i tuoi dispositivi, ovunque tu sia, grazie alla larghezza di banda e alla velocità illimitate;

e alla illimitate; Crittografia di nuova generazione: grazie alla crittografia avanzata A-256 , i tuoi dati online sono al sicuro, anche quando ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche;

, i tuoi dati online sono al sicuro, anche quando ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche; Anti-malware: NordVPN offre una protezione aggiuntiva con la funzione Threat Protection , che analizza i download per rilevare e bloccare malware , tracker e pubblicità indesiderate;

, che analizza i download per rilevare e bloccare , e indesiderate; Politica di no-log rigorosa: NordVPN garantisce la privacy degli utenti, assicurando di non raccogliere né memorizzare alcuna informazione privata, come log di traffico , indirizzi IP o dati di navigazione ;

rigorosa: NordVPN garantisce la degli utenti, assicurando di non raccogliere né memorizzare alcuna informazione privata, come , o dati di ; Ampia copertura multi-dispositivo: un unico account NordVPN consente di proteggere fino a sei dispositivi contemporaneamente, su diversi sistemi operativi e browser. È anche possibile installare NordVPN direttamente sul router per proteggere l'intera rete domestica.

Con oltre 5800 server VPN in 60 paesi, NordVPN garantisce una connessione veloce e stabili in qualsiasi parte del mondo. Che tu sia a casa o in viaggio, la connessione sicura è sempre a portata di mano.

Approfitta di questa eccezionale offerta per garantirti una navigazione online sicura e senza restrizioni. Acquista NordVPN oggi e ricevi fino al 69% di sconto insieme a tre mesi extra, grazie alla promozione che anticipa il Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.