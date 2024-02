NordVPN: 2 anni al 67% di sconto e 3 mesi gratis per un amico | SCADE FRA POCHE ORE

Una VPN è un servizio che consente agli utenti di creare una connessione ad internet sicura e crittografata, uno strumento essenziale per garantire la sicurezza e la privacy online, consentendo agli utenti di navigare in modo anonimo. NordVPN è una delle principali aziende al mondo a fornire questo servizio e oggi è possibile sottoscrivere un abbonamento al 67% di sconto per due anni, regalando, inoltre, 3 mesi gratis ad un amico. Affrettatevi, scade fra poche ore!

NordVPN in maxi sconto... ma solo per poche ore!

NordVPN è uno dei più popolari e affidabili fornitori di servizi VPN al mondo. Offre una vasta gamma di funzionalità e un'interfaccia utente intuitiva e facilmente fruibile. Una delle caratteristiche principali di NordVPN è la sua vasta rete di server, distribuiti in oltre 60 paesi in tutto il mondo. Questo consente agli utenti di scegliere da quale posizione desiderano connettersi, fornendo accesso a contenuti geograficamente limitati e garantendo un'elevata velocità di connessione. NordVPN utilizza protocolli di crittografia avanzati per garantire la sicurezza dei dati degli utenti. Inoltre offre funzionalità aggiuntive come la doppia crittografia, che aumenta ulteriormente il livello di sicurezza crittografando i dati due volte. Un'altra caratteristica importante è la sua politica di zero log, che significa che non tiene traccia delle attività online degli utenti. Oggi, 12 febbraio 2024, è possibile abbonarsi a NordVPN andando a risparmiare il 67% del costo mensilmente. Invece di pagare 8,29€ sarà dunque possibile andare a spendere solo 3,39€ per ben 2 anni, il che significa che sottoscrivendo oggi l'abbonamento il prezzo rimarrà invariato fino al 2026. Inoltre, abbonandosi con questa promozione, sarà possibile regalare 3 mesi di abbonamento gratis anche ad un proprio amico. Abbonati per 2 anni al 67% di sconto e regala 3 mesi gratis ad un amico! Mancano, dunque, poche ore alla scadenza di questa offerta clamorosa: NordVPN al 67% di sconto per due anni + 3 mesi gratis per un amico.

