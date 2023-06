NordPass Family: password manager per 6 utenti a 2,79 €/mese

La nuova offerta di NordPass cambia le carte in tavola nel settore dei password manager: con il piano NordPass Family in sconto ad appena 2,79 euro al mese, infatti, è ora possibile attivare un gestore di password sicuro e affidabile per tutta la famiglia con una spesa davvero ridotta. Il piano in questione, infatti, garantisce la possibilità di utilizzare il servizio con 6 diversi account. In pratica, quindi, la spesa per utente sarà di meno di 50 centesimi di euro al mese. Per sfruttare l'offerta, valida solo per un periodo di tempo limitato, è possibile accedere al sito ufficiale di NordPass tramite il link qui di sotto.

NordPass Family: 6 account per un unico abbonamento da 2,79 euro al mese

Con NordPass è possibile accedere ad un password manager multi-piattaforma in grado di garantire una sicurezza avanzata nella gestione delle credenziali d'accesso e dei dati di pagamento. Il sistema è in grado di monitorare eventuali violazioni di un sito web, allertando subito l'utente in merito alla necessità di cambiare la password. In più, il piano Family garantisce la gestione di 6 account separati, in modo da poter estendere i vantaggi a tutta la famiglia.

È proprio questo piano ad essere protagonista di un'offerta imperdibile: per un breve periodo di tempo, infatti, NordPass Family costa solo 2,79 euro al mese per chi sceglie il piano biennale con tariffazione anticipata. La suddivisione della spesa tra 6 utenti consente di ridurre il costo a meno di 50 centesimi per utente. In più, c'è una garanzia di rimborso a 30 giorni che consente di provare nei minimi dettagli il servizio e, eventualmente, richiedere il rimborso della spesa completa.

L'offerta di NordPass è valida solo per un breve periodo di tempo. Per sfruttarla è sufficiente accedere al sito ufficiale tramite il link qui di sotto e completare poi l'attivazione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.