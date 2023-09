NordLocker: solo 99 centesimi e proteggi i tuoi dati aziendali

Se sei un imprenditore con una piccola o media azienda, sei consapevole dell'importanza di proteggere i dati aziendali nell'era digitale odierna.

Le minacce alla sicurezza delle informazioni sono sempre presenti, ma ora potrai avere una soluzione avanzata che ti protegge in modo unico.

Stiamo parlando di un'opportunità imperdibile: NordLocker. La società offre ai suoi clienti business uno sconto esclusivo del 70% sui piani, garantendo la massima sicurezza dei dati aziendali.

La scelta più intelligente adesso? NordLocker

NordLocker Business è una grandiosa soluzione con crittografia che ti garantisce la massima protezione per i tuoi dati aziendali.

La piattaforma li protegge durante il trasferimento e l'archiviazione con crittografia end-to-end, quindi nessuno potrà mai metterci le mani sopra.

Ci sono altre cose che puoi fare con questo programma. Ad esempio, i tuoi dati verranno salvati automaticamente, così non rischi di perderli per sbaglio.

Inoltre, saranno sincronizzati su tutti i dispositivi che usi, quindi potrai accedervi sempre e ovunque. Infine, potrai decidere chi può accedere ai tuoi dati aziendali, per essere sicuro che siano sempre protetti.

Puoi proteggere i tuoi documenti dal tuo computer usando una funzione che ti permette di trascinare e rilasciare i file.

Oppure, puoi caricare i tuoi dati come fai con altri servizi online. In questo modo, potrai accedervi in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, senza problemi. Questo ti darà la massima libertà di utilizzo.

Ci sono tre piani NordLocker Business tra cui scegliere, e due di questi sono scontati del 70%. Il piano da 100 GB costa solo 0,99 euro al mese, mentre quello da 1 TB costa 3,99 euro al mese.

Se hai bisogno di ancora più spazio, c'è anche il piano da 2 TB a 4,69 euro al mese. Se questi piani non soddisfano le tue esigenze, puoi richiedere un piano personalizzato per la tua azienda.

