NopeCHA risolve CAPTCHA con l'AI

NopeCHA è un CAPTCHA Solver, cioè un tool per il riconoscimento automatico dei CAPTCHA che è in grado di risolverli tramite l'intervento di un'Intelligenza Artificiale.

Funzionamento e limiti di CAPTCHA

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) nasce per proteggere utenti e siti Web dallo spam e dai tentativi di utilizzo inappropriato dei form.

Esso ha il compito di capire quale sia la natura del soggetto che ha attivato un'interazione, distinguendo tra utilizzatori in carne ed ossa e bot, esattamente come accade durante il test di Turing. Per ottenere tale risultato, la restituzione del comportamento atteso (l'invio di un feedback, il completamento di una procedura..) è condizionata al superamento di una sfida, ad esempio il riconoscimento di una sequenza alfanumerica random all'interno di un'immagine distorta o l'individuazione del medesimo soggetto in più immagini fotografiche.

Almeno in teoria, tali prove dovrebbero essere superabili soltanto da un essere umano, consentendo di riconoscere i bot e di bloccarli. Il discorso cambia però quando il modo di ragionare delle macchine e le loro capacità cognitive si avvicinano a quelle dei loro creatori.

NopeCHA, pochi secondi per risolvere CAPTCHA

NopeCHA è disponibile sotto forma di estensione per i browser Web Google Chrome e Mozilla Firefox, è comunque possibile utilizzarlo al di fuori di questo tipo di applicazioni tramite un'apposita Token API.

Ad oggi dovrebbe essere in grado di risolvere tutti i sistemi più utilizzati per l'implementazione di CAPTCHA compresi reCAPTCHA v2, reCAPTCHA v3, reCAPTCHA Enterprise, hCaptcha, hCaptcha Enterprise, FunCAPTCHA, AWS WAF CAPTCHA e CAPTCHA basato sui testi. In ogni caso, solitamente sono sufficienti pochi secondi perché il quesito proposto venga risolto.

Gli autori del progetto hanno sfruttato il meglio degli algoritmi di Deep Learning allenati nei laboratori di Google, Meta, Microsoft e Nvidia.

Nel momento in cui NopeCHA deve confrontarsi con la sfida di un CAPTCHA lo risolve direttamente nel Cloud, in questo modo vengono raccolti dati aggiuntivi per migliorarne ulteriormente il funzionamento e le prestazioni.

Chiaramente, più spesso viene utilizzato NopeCHA più numerose diventano le occasioni per rendere il suo algoritmo più efficace nella risoluzione dei CAPTCHA.