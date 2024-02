Non solo rose: a San Valentino regala Mondly per imparare nuove lingue

Questo San Valentino, il regalo perfetto per te e il tuo partner potrebbe essere più che un mazzo di rose o una cena romantica: esplorate nuove culture e create un legame ancora più forte imparando una nuova lingua insieme.

Puoi farlo grazie a Mondly, che offre l'opportunità unica di acquistare l'accesso a vita a ben 41 lingue per soli 89,99 euro invece di 1999,99, con uno sconto del 96%. Nessun abbonamento né costi nascosti, bensì un solo pagamento per la vita.

Divertente, veloce ed efficace

Pluripremiata app, Mondly ha già conquistato oltre 110 milioni di download in tutto il mondo. Questa piattaforma innovativa combina esercizi focalizzati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per offrire un'esperienza di apprendimento linguistico senza precedenti.

Imparare una nuova lingua con Mondly è tutto tranne che noioso. Grazie alle strategie di gamification e alle tecnologie avanzate, l'app rende l'apprendimento rapido, divertente e incredibilmente efficace. Così imparare diventa ancora più semplice di quanto pensi, grazie soprattutto ad alcune risorse come la collaborazione con madrelingua professionisti e un chatbot dotato di riconoscimento vocale.

Mondly utilizza un sistema di ripetizione unico, basato su intervalli collaudati ed efficaci, che ti permetterà di memorizzare le informazioni in modo rapido e duraturo. Inoltre, offre la flessibilità di iniziare l'apprendimento dalla tua lingua madre o da una qualsiasi altra lingua tra le 41 disponibili.

Innamorati di una nuova lingua questo San Valentino e regala a te stesso e al tuo partner l'opportunità di esplorare il mondo attraverso le parole. La promozione ha un tempo limitato: potrebbe essere l'ultima occasione per ottenere uno sconto del 96% sull'acquisto di un piano Mondly a vita, senza abbonamenti.

