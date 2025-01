Non dimenticarti più nessuna password con questa app

Il numero di servizi a cui si è iscritti ha reso anno dopo anno la gestione delle password piuttosto complicata, volendo usare un eufemismo. Per rendere la situazione meno caotica, diverse persone hanno pensato, sbagliando, di usare password semplici, e di conseguenza deboli, oppure ancora le stesse password per diversi account, col risultato finale di diventare ancora più vulnerabili in caso di attacco hacker.

La soluzione più efficace sia per non dimenticarsi più le password sia per conservarle al sicuro è affidarsi a un password manager di comprovata esperienza. Uno dei migliori in tal senso è NordPass, progettato dal team di Nord Security, la stessa azienda di app quali NordVPN e Saily: in questi giorni il piano Premium è in sconto del 50% al prezzo di 1,49 euro al mese, con una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

I vantaggi di un password manager come NordPass

Il piano Premium di NordPass offre la possibilità di memorizzare un numero illimitato di password, il salvataggio delle nuove credenziali, la compilazione automatica dei campi personali, l'autenticazione a due fattori e la sincronizzazione automatica tra dispositivi. Inoltre include la condivisione delle password con uno o più account scelti di persona e l'opportunità di passare da un dispositivo ad un altro senza dover effettuare di nuovo il login alla piattaforma.

A tutto questo si aggiungono due funzionalità extra quali Salute password e Rivelatore violazione dati: il primo è uno strumento che aiuta gli utenti a identificare eventuali password deboli, riutilizzate e vecchie, mentre il secondo permette di verificare che i propri dati siano stati o meno coinvolti in violazioni note.

Con l'ultima offerta disponibile, il piano Premium dell'app NordPass è disponibile al prezzo scontato di 1,49 euro al mese. E se il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.