Non dimenticare più le password con questo tool innovativo

L'utilizzo di una password debole, così come di credenziali uguali o simili, può causare problemi di sicurezza anche gravi per i propri account. Ad oggi, il 66% delle persone usa password di questo tipo per più servizi, mentre l'83% delle persone è ignara che i propri dati personali possano essere stati compromessi.

Spesso e volentieri, l'uso di una password debole o uguale per più account nasconde un altro problema comune a tante persone: dimenticarsi le password, e dover dunque ogni volta compiere la procedura di recupero. A tutto questo però esiste una soluzione più semplice: l'utilizzo di un password manager.

A questo proposito, di recente LastPass ha deciso di offrire una prova gratuita di 30 giorni di LastPass Premium e LastPass Families. Per riscattare il periodo di prova basta collegarsi a questa pagina del sito LastPass.

LastPass: gestore di password personale e per la famiglia

Con LastPass Premium si ha la possibilità di ottenere una sicurezza al massimo livello. In primis, si ha la consapevolezza di affidarsi a un password manager basato sulla crittografia a conoscenza zero, con tutte le credenziali che rimangono segrete.

Un altro punto di forza è il monitoraggio costante per eventuali violazioni dei dati: qualora LastPass trovi uno o più dati online, si riceve da subito un avviso con le istruzioni dettagliate per risolvere il problema. Un'ulteriore funzionalità interessante è il report sempre aggiornato su password deboli e riutilizzate, con la possibilità di sostituirle attraverso credenziali sicure create da un generatore di password proprietario.

C'è poi la sincronizzazione automatica delle password su tutti i dispositivi in uso, compresi smartphone, tablet e browser desktop. Oltre a ciò, ogni utente ha l'opportunità di condividere le password con altri utenti LastPass, senza correre il rischio di compromettere i dati.

Per provare gratis un mese l'account Premium è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito LastPass.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.