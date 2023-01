Nokia X10 è lo smartphone in offerta oggi su Amazon

Il Nokia X10 è uno smartphone con processore Snapdragon 480 5G, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile. È un dispositivo che si colloca nella fascia media del mercato e produce risultati di qualità. È quasi simile al Nokia X20 in termini di design e caratteristiche, anche se la sua fotocamera non è altrettanto valida. Non c'è molta differenza visiva tra il Nokia X10 e il suo fratello maggiore, l'X20. Acquistalo su Amazon a soli 198,99€ invece di 249,99€.

Il retro sembra essere piuttosto robusto nonostante sia realizzato in plastica. La fotocamera posteriore ZEISS non è ad alta risoluzione come quella dell'X20, con una risoluzione di "soli" 48 megapixel nonostante l'impressionante stabilizzazione. Lo smartphone pesa circa 220 grammi, quindi non è né leggero né particolarmente pesante.

La risoluzione e la riproduzione dei colori dello schermo LCD Full HD Plus da 6,67 pollici del Nokia X10 sono soddisfacenti. La cornice del telefono e i margini dello schermo sono evidenti anche quando si tiene in mano il dispositivo. Non troppo vistosamente, la fotocamera frontale è anch'essa visibile nella parte superiore del centro dello schermo.

È dotato di Android 11 e può contare su aggiornamenti gratuiti per i prossimi tre anni. La combinazione di una batteria di grandi dimensioni (4470 mAh) e di un controllo dell'alimentazione e dell'utilizzo si traduce in un'autonomia eccellente. La piattaforma Qualcomm Snapdragon 480 5G è il cervello di questo telefono. Si tratta di un chip per smartphone economici che offre un accesso a prezzi ragionevoli a una connessione 5G all'avanguardia.

Questa versione dell'hardware Qualcomm offre prestazioni quotidiane sufficienti e può gestire software moderni senza problemi. In generale, non sarà veloce come la tecnologia top di gamma, ma per un uso casuale del web o dei social media, probabilmente non ve ne accorgerete nemmeno. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

