NixOS 22.11 “Raccoon”: arrivato GNOME 43, KDE Plasma 5.26 ed OpenSSL 3

Il team di coder NixOS, nota distribuzione Linux che si basa sul package manager Nix, a comunicato alla propria community di utenti ed appassionati, tramite un annuncio pubblicato sul portale web ufficiale del progetto, la disponibile di una nuova stable release che implementa una serie di interessanti novità che consentono concretamente di migliorare la già discreta user experience di tale sistema operativo. NixOS 22.11 “Raccoon” dispone out-of-the-box di svariati tool dedicati ai compiti di DevOps, ovvero quella metodologia di sviluppo del software che si basa sulla stretta comunicazione e collaborazione tra sviluppatori e addetti alle operations, ed ai deployment task. Quindi tale distribuzione ha come target tutti coloro che hanno la necessità di realizzare un coding environment moderno e flessibile.

In NixOS 22.11 “Raccoon” possiamo reperire le ultime edizioni dei principali ambienti grafici del panorama Linux come ad esempio GNOME 43 e KDE Plasma 5.26. Questo consente agli utenti della distribuzione di ottenere tutte le migliori e più recenti funzionalità disponibili in tali desktop environment. Oltretutto di base sono presenti i nuovi driver per le GPU (Graphicas Processing Unit) Nvidia open source che danno accesso ad una serie di migliorie prestazionali con il display server Wayland non indifferenti.

Su NixOS 22.11 “Raccoon” è presente il nuovo OpenSSL 3, ovvero la più recente implementazione open source dei protocolli di crittografia SSL (Secure Sockets Layer) e TLS (Transport Layer Security). Questo elemento consente di assicurare agli utenti della distribuzione un alto standard di sicurezza durante la navigazione web e lo scambio dei dati online. Oltretutto di default troviamo anche diversi pacchetti e librerie dedicate ai developer come: OpenSSH 9.1, PHP 8.1, Perl 5.36 e Python 3.10.

Il file ISO di NixOS 22.11 “Raccoon” è disponibile per il download sul portale web ufficiale del progetto, tale sistema è compatibile non solo con la classica architettura hardware x86_64 ma anche con AArch64, quindi la distribuzione può essere eseguita senza problemi su una vastissima pletora di board ARM come ad esempio il famoso Raspberry Pi.