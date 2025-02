Nitrux 3.9 lancio ufficiale con driver grafico NVIDIA 570

Uri Herrera ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale di Nitrux 3.9. Per chi non lo sapesse, si tratta dell’ultima versione di questa distribuzione immutabile e systemd-free basata su Debian GNU/Linux e costruita sull'ambiente desktop KDE Plasma. Nitrux 3.9 include Linux 6.12 LTS come kernel predefinito e un migliore supporto per gli utenti GPU NVIDIA tramite l'aggiornamento del driver grafico alla prossima serie NVIDIA 570, attualmente disponibile come versione beta, e servizi NVIDIA OpenRC aggiornati per utilizzare un file PID quando si esegue il servizio per il daemon nvidia-powerd.

Nitrux 3.9 aggiorna anche le impostazioni di NX Desktop per utilizzare l'autenticazione tramite impronta digitale nel gestore di accesso SDDM e nel desktop Plasma. Aggiorna poi le impostazioni del touchpad per supportare più dispositivi touchpad e aggiorna il pacchetto utente live per aggiungere l'utente al gruppo video. In questa versione è stato aggiornato anche il servizio OpenRC per avviare il daemon Bluetooth BlueZ e i relativi script migliorati. Inoltre, la nuova release aggiorna gli script di installazione per le app Bottles e Heroic Games Launcher per installare il runtime SDK corrispondente. Aggiorna anche lo script di installazione per Bauh per creare un launcher desktop invece di utilizzare il launcher creato da appimaged. Infine, aggiorna anche la configurazione di SDDM per utilizzare Wayland senza root per impostazione predefinita.

Nitrux 3.9: le altre novità introdotte dall’aggiornamento

Nitrux 3.9 aggiunge anche nuovi parametri all'avvio del kernel per abilitare il modulo di sicurezza Landlock. Ciò ha lo scopo di consolidare i moduli di sicurezza Linux in un singolo parametro, mitigare gli eventi di riattivazione spuri nei dispositivi USB utilizzando il modulo xhci, abilitare Page Table Isolation per mitigare gli attacchi di esecuzione speculativa come Meltdown, abilitare la funzionalità AMD Preferred Core per garantire che le attività siano pianificate sui core più performanti della CPU e attivare il modulo amd_pstate per la gestione di potenza e prestazioni per le CPU AMD.

La nuova versione di Nitrux introduce un nuovo strumento interno chiamato Nitrux SB Manager. Quest’ultimo funge da semplice utility che crea machine owner keys (MOK) compatibili con Secure Boot. Ciò include il widget Optimus GPU Switcher per Plasma e il daemon dei profili di alimentazione che modifica il comportamento del sistema in base ai profili di alimentazione selezionati. Inoltre, Nitrux 3.9 aggiunge il plugin Fortinet SSLVPN per NetworkManager e il daemon Point-to-Point Protocol (PPP). Non manca poi il supporto per XR Linux Driver per riconoscere automaticamente gli occhiali XR supportati e il supporto parziale per Coreboot nel bootloader GRUB.

Naturalmente, questa versione introduce anche varie correzioni di bug, componenti aggiornati e altre modifiche. Per saperne di più è possibile controllare la pagina dell’annuncio della release. Dal sito ufficiale è anche possibile scaricare l'immagine ISO live per le nuove installazioni. Gli utenti Nitrux esistenti potranno aggiornare le loro installazioni nei prossimi giorni utilizzando gli strumenti di gestione dei pacchetti integrati.