Nintendo Switch OLED: su eBay l'offerta è IMPERDIBILE

Prezzo invitante ma pochissime unità disponibili. Ti parlo di Nintendo Switch OLED, che su eBay oggi paghi solo 289,99€, spedizione inclusa. La console, nella gettonatissima colorazione White, è venduta da PSK MegaStore, venditore professionale con feedback positivo del 96,4%. Ti consiglio di fare in fretta, perché è "un oggetto di tendenza".

Nintendo Switch OLED: ecco l'offerta giusta per farla tua

La console di ultima generazione del gigante nipponico è pensata per consentirti di giocare praticamente ovunque, anche fuori in casa. Da solo, o in compagnia. La configurazione di cui ti parlo oggi dispone di un display OLED da 7 pollici con colori intensi e contrasto elevato, e di uno supporto posteriore regolabile ancora più largo, così puoi impostare a tuo piacimento l'angolo di visualizzazione che preferisci quando posizioni la Switch su una superfice piana.

Uno schermo con cornice più sottile, dai colori intensi e un contrasto elevato garantiscono un’esperienza di gioco appagante in modalità da tavolo e portatile.

Hai due modi per giocare. La prima è probabilmente la più comune: inserisci i due controller Joy-Con ai lati della Nintendo Switch e lanciati in avventure mozzafiato (Zelda, Pokémon e così via) oppure in divertentissimi titoli come Animal Crossing New Horizon, Super Smarsh Bros. Ultimate e Super Mario Odyssey per citarne alcuni.

In alternativa, se sei casa, puoi collegare la console al televisore sfruttando l'apposita base (inclusa!), che dispone di due porte USB, una porta HDMI e una nuova porta LAN. Insomma, tutto quello di cui hai bisogno per sessioni di gioco stabili e al massimo delle prestazioni.

Dove, quando e con chi vuoi! Sia in modalità TV, che da tavolo o portatile, con Nintendo Switch (modello OLED) porti sempre con te il divertimento.

Con la console di Nintendo il divertimento è assicurato e farsela sfuggire al prezzo scontato di 289,99€ sarebbe un enorme sbaglio.

