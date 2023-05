Nintendo Switch Lite in OFFERTA a meno di 190€ su eBay!

Pensi che il modello con display OLED costi troppo? Nessun problema, perché - sempre grazie agli sconti eDays 2023 ora attivi su eBay - acquisti Nintendo Switch Lite a soli 188,61€, spedizione inclusa. È il nuovo minimo storico per la console portatile che ha conquistato milioni di giocatori.

Per ottenere lo sconto del 15% devi inserire il codice promo MAGGIO23EDAYS al momento del pagamento. Se la console Nintendo è nella tua lista dei desideri, ti consiglio di fare in fretta perché la disponibilità è limitata.

Nintendo Switch Lite a meno di 190€?! Proprio così: merito degli sconti eDays 2023 su eBay

È l'alternativa più economica alla versione originale di Nintendo Switch, ma in molti la preferiscono per la sua natura più compatta. E poi, nonostante sia il modello Lite, con Nintendo la qualità è sempre di casa.

Nintendo Switch Lite è progettata esclusivamente per il gioco portatile e non può essere collegata a una TV. È più leggera e ha uno schermo più piccolo, con una dimensione di 5,5 pollici. La console è disponibile in diverse varianti di colore, ma solo quella in Rosa costa meno di 190€.

La Switch Lite conserva molte delle funzionalità del suo predecessore, inclusa la compatibilità con la vasta libreria di giochi per Nintendo Switch. Tuttavia, a causa delle sue dimensioni ridotte e della mancanza di joy-con rimovibili, alcuni giochi potrebbero richiedere l'uso di accessori aggiuntivi, come i controller wireless.

La console è alimentata dallo stesso processore della versione standard del Nintendo Switch, garantendo un'esperienza di gioco fluida. Offre anche connettività Wi-Fi per il gioco online e può essere utilizzata per giocare con amici attraverso la modalità multiplayer locale o online. Rispetto al modello originale, questa console ha dalla sua una migliore durata della batteria, consentendo sessioni di gioco più lunghe senza dover ricaricare frequentemente.

