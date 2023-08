Niente vacanze per i virus digitali? Ci pensa Norton

Nonostante l'estate sia un periodo che molte persone riservano al riposo e al relax, le minacce alla sicurezza digitale non si prendono una pausa.

In effetti, questo è il momento in cui è più probabile che i criminali informatici sfruttino le potenziali vulnerabilità nella sicurezza online per infierire.

Ecco perché è fondamentale salvaguardare i dati personali e la privacy, e Norton 360 Standard è la soluzione perfetta per farlo. Approfitta della promozione in corso per ottenere uno sconto del 60% sull'abbonamento annuale.

Con l'acquisto di questo pacchetto, il tuo dispositivo sarà protetto a 360 gradi, indipendentemente dal sistema operativo in uso.

Potrai dormire sonni tranquilli grazie a una sicurezza affidabile mentre navighi in Internet, gestisci le tue informazioni di accesso e proteggi i tuoi dati finanziari.

Virus digitali alla larga anche in estate con Norton

Acquistare Norton 360 Standard significa investire nella salvaguardia del tuo intero ecosistema digitale con una maggiore sicurezza online.

Grazie all'attuale offerta di sconto, al prezzo annuale ridotto di 29,99 euro, avrai a portata di mano una suite completa di strumenti di sicurezza.

Questa suite ti consentirà di navigare in tutta tranquillità, poiché le tue informazioni saranno sicure e protette.

Avrai protezione in tempo reale da minacce nuove e vecchie, una VPN sicura, un password manager per salvaguardare le tue credenziali e backup basati su cloud sia per PC che per smartphone (con 10 GB di spazio disponibile).

È disponibile anche un firewall intelligente che blocca il traffico non autorizzato e una SafeCam per PC, che garantisce la sicurezza della tua webcam in caso di tentativi di accesso non autorizzati.

Grazie allo sconto del 60%, con Norton 360 Standard potrai salvaguardare le tue informazioni, la tua riservatezza e il tuo benessere emotivo. Il costo per il primo anno è di soli 29,99 euro.

Sfrutta questa occasione e naviga in sicura, senza però rinunciare ai tutti vantaggi della connettività digitale.

