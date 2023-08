Niente più password uguali con LastPass: provalo subito

Se mantenere la tua sicurezza online in maniera elevata è la tua proprietà, smetti di usare sempre le stesse password per tutti i tuoi account.

Se usi LastPass, puoi usarne sempre di diverse, tanto ci penserà il password manager a ricordarle al posto tuo. Inoltre, puoi provarlo gratuitamente per un mese.

Una delle caratteristiche che distingue LastPass dagli altri servizi similari è la sua facilità d’uso. Dopo aver salvato le tue password, potrai accedere immediatamente ai tuoi account senza inserirle manualmente.

Quali sono le caratteristiche principali di LastPass?

LastPass non vive di sole password. Questa potentissima piattaforma è in grado di archiviare in sicurezza tantissime informazioni, tipo le tessere sanitarie, i dati di pagamento, le note personali e tanto altro.

La sicurezza è garantita dagli algoritmi crittografici. Se desideri condividere l’accesso a tutti i tuoi account in sicurezza con altri utenti, la soluzione offerta da LastPass è quella di una condivisione senza rivelare le password.

Sappiamo quanto sia difficile creare e poi ricordare le password univoche e complesse. LastPass ti offre la soluzione: un generatore di password integrato.

Questo generatore riesce a creare password lunghe e casuali, garantendoti la protezione massima per tutti i tuoi account.

Dopo i 30 giorni di prova gratuita, quanto costerà il servizio? Soltanto 2,99 euro al mese. Stiamo parlando di una spesa davvero irrisoria.

Avrai accesso a tutte le funzionalità del servizio, tra cui uno spazio di archiviazione in cloud con crittografia e monitoraggio del Dark Web con avvisi di sicurezza. Inoltre, avrai anche supporto tecnico prioritario.

Cosa ti costa provare questo servizio gratuitamente per 30 giorni? Clicca sul link qui sotto e approfitta di questa opportunità davvero unica e irripetibile.

