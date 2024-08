Niente più chiamate SPAM con questo straordinario tool

Le chiamate SPAM sono senza dubbio l’incubo quotidiano di chiunque possieda uno smartphone. Queste invasioni della privacy arrivano a qualsiasi orario, disturbando spesso la nostra routine quotidiana. Ma adesso c’è Incogni, uno tool innovativo e straordinariamente efficace che può porre fino a tutto questo una volta per tutte. Il servizio è così efficiente che ti domanderai come hai fatto a vivere senza fino ad ora.

Incogni svolge tre attività fondamentali per garantire tranquillità: limita l'accesso pubblico alle tue informazioni personali, riducendo il rischio di furto d'identità, previene anche la vendita dei tuoi dati a terzi, come aziende senza scrupoli, cybercriminali e dark web, e si assicura che non siano utilizzate per telefonate promozionali.

Addio alle chiamate SPAM: come Incogni tutela la tua privacy

Scommetto che ti stai chiedendo come Incogni riesca a fare tutto questo. Questo servizio si mette in contatto con i cosiddetti "broker di dati", ossia quelle aziende che hanno creato un profilo dettagliato su di te, contenente ogni tipo di informazione personale. Il tool richiede l’eliminazione di questi dati sensibili, impedendo così a truffatori, operatori di marketing e altri di accedervi.

Perché questo è importante? Ebbene, quelle informazioni non solo sono utilizzate per le telefonate indesiderate, ma anche per inviare tonnellate di email. Senza questi dati, le aziende non hanno modo di contattarti e disturbarti continuamente. Incogni garantisce che ogni tuo dato sparisca dal web.

Il servizio offre una prova gratuita di 30 giorni. Hai un intero mese per testarlo e, nel caso non fossi soddisfatto (anche se è altamente improbabile), potrai ottenere il rimborso completo. Come se non bastasse, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento. Insomma, nessun vincolo e zero rischi.

Nel settore della protezione dei dati personali, Incogni è l’unico tool capace di rimettere in piedi la tua privacy. Dì addio alle chiamate SPAM, così potrai goderti il tuo tempo libero senza disturbi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.