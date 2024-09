Nick Pickles, il capo delle politiche globali di X lascia la società

Nick Pickles, capo delle politiche globali di X, ha annunciato la sua uscita dall'azienda dopo un decennio di servizio. Pickles, che recentemente aveva assunto un ruolo di primo piano come collaboratore stretto della CEO Linda Yaccarino, è stato uno degli ultimi dirigenti di alto livello rimasti dall'era pre-Elon Musk. La sua partenza giunge in un momento delicato per X, subito dopo che il Brasile ha imposto un divieto alla piattaforma a causa del rifiuto di bloccare alcuni account e di nominare un rappresentante legale nel paese.

In un post condiviso sui social, Pickles ha scritto:

Ecco il cinguettio con cui ha annunciato il tutto

After more than ten years, tomorrow will be my last day at X. It's been an incredible journey.



The constant across my time at Twitter and X has been the amazing people I've worked with inside and outside the company. It's been a privilege to lead the @globalaffairs team and I…

— Nick Pickles (@nickpickles) September 6, 2024