Next.js 15: disponibile la RC

Next.js 15, ultima Release Candidate del framework JavaScript di Vercel, è ora disponibile per i test e include diverse nuove funzionalità anche se non tutte possono essere considerate pronte per l'uso in fase di produzione. Tra queste ultime troviamo il supporto per React 19 e più precisamente per il compilatore sperimentale che rappresenta la novità più rilevante di quest'ultimo.

Le novità di Next.js 15

Per quanto riguarda il supporto al compilatore di React 19, esso dovrebbe offrire un beneficio rilevante in fase di ottimizzazione del codice. Soprattutto per via del fatto che tale operazione verrà effettuata in massima parte automaticamente.

Next.js 15 RC ◆ React 19 + React Compiler support

◆ `fetch` and Route Handlers no longer cached by default

◆ Incrementally adopt Partial Prerendering

◆ New `create-next-app` design

◆ next/after (Experimental)https://t.co/0UJkYYqLbo — Next.js (@nextjs) May 23, 2024

Molto interessanti sono anche gli interventi per migliorare il prerendering parziale, e incrementale, che è ancora una dotazione sperimentale ma la sua prima introduzione risale a Next.js 14 (ottobre 2023). Grazie ad esso, il markup HTML statico viene inviato in modo quasi istantaneo al client e popolato solo successivamente tramite contenuti dinamici.

Da segnalare anche che da questa release in poi il caching dovrebbe essere sempre disabilitato in modalità predefinita. Dato che si tratta comunque di una feature che potrebbe tornare utile in diversi contesti sarà sempre possibile riattivarla.

L'istruzione create-next-app , cioè quella che consente di creare velocemente lo "scheletro" di base di un'applicazione, si avvale ora della velocità di Turbopack. Si tratta di un'alternativa a Webpack che Vercel ha introdotto proprio in un'ottica di massimizzazione delle performance.

next/after è infine una feature che permette di impostare una funzione da eseguire subito dopo che una risposta è stata streammata. La si può impiegare nei componenti del server, nelle loro azioni, nei middleware e anche nei gestori delle route.

Tempistiche di rilascio

Praticamente da sempre le roadmap del progetto di Vercel sono legate agli aggiornamenti di React e anche nel caso della versione 15 non si dovrebbero registrare cambiamenti importanti. Del resto Next.js dovrebbe essere considerato come una sorta di "incubatore" nel quale vanno a confluire le funzionalità sperimentali di React. Quando React 19 sarà completamente pronto e stabile lo sarà sicuramente anche Next.js 15.